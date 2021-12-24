В Москве суд признал американскую корпорацию Google виновной в повторном нарушении законодательства РФ и выписал ей оборотный штраф в размере более 7,2 миллиардов рублей (около 98 миллионов долларов — прим.).

Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 24 декабря

— Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7221916235 рублей, — заявили в суде.

Как расказал информированный источник, данная сумма штрафа рассчитана судьей, исходя из представленных суду Роскомнадзором данных о размере годовой выручки Google.

Корпорация признана виновной по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ (повторное совершение правонарушения, связанного с неудалением владельцем сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Наказание для юридических лиц — от 5% до 10% совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

В пресс-службе Google заявили, что изучат решение российского суда об оборотном штрафе.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая «О неотложных мерах по киберобороне государства».