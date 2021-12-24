Николаевская городская больница № 1 купила три шприцевых насоса за 65,7 тысячи гривен в рамках «ковидных» закупок. Эта цена превышает среднерыночную.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Отметим, что с 17 марта 2020 года в Украине вступил в силу закон, который позволяет больницам во время карантина покупать товары, необходимые для лечения COVID-19, без проведения аукционов. Таким образом медучреждения вольны сами выбирать, с кем заключать контракты.

24 декабря горбольница № 1 подписала договор на покупку трех шприцевых насосов SYS-3011 с физическим лицом-предпринимателей Безсмертной Яной Алексеевной. Учреждение должно заплатить 65 тысяч 700 гривен — по 21,9 тысячи за единицу.

Шприцевые насосы — приборы для автоматического или механического введения лекарственного препарата в микродозах. Они предназначены для повсеместного использования в отделениях неонатологии и педиатрии, реанимации и анестезиологии, хирургии.

Отметим, что модель SYS-3011, указанная в договоре, стоит в разных магазинах от 16,3 до 18 тысяч гривен. Например, «Медтехника» продает их по 16 тысяч 300 гривен за штуку. «Эпицентр» предлагает данные насосы по 17 тысяч 999 гривен, что все равно почти на две тысячи дешевле цены, по которой их приобрела больница.

Напомним, городская больница № 1, в сравнении с другими «ковидными» медучреждениями Николаева, закупала по прямым договорам медицинский кислород по самым высоким ценам. В самой больнице называют это вынужденной мерой из-за специфики территории.

Отметим, что весной этого года начальница управления здравоохранения Ирина Шамрай рассказала, что главные врачи некоторых больниц Николаева тратили деньги, полученные от Национальной службы здоровья, на ненужное или устаревшее оборудование. Так она ответила депутату Станиславу Мартиросову, возмутившемуся, что в конце прошлого — начале этого года начальником управления здравоохранения были изданы приказы, которыми все медучреждения Николаева обязаны согласовывать все закупки с управлением.

Ирина Шамрай считает, что главврачи некоторых больниц пожаловались депутату Станиславу Мартиросову на контроль со стороны управления из-за того, что им мешают «в некоторых делах», которыми они занимаются, понимая, что скоро уйдут с должности.