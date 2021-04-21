Начальница горздрава Ирина Шамрай считает, что главврачи некоторых больниц пожаловались депутату Станиславу Мартиросову на контроль со стороны управления из-за того, что им мешают «в некоторых делах», которыми они занимаются, понимая, что скоро уйдут с должности.

Об этом она сказала на заседании комиссии по вопросам гласности, законности и депутатской этики в среду, 21 апреля, передает корреспондент НикВести.

Как сообщалось, депутат Станислав Мартиросов возмутился, что в конце прошлого — начале этого года начальником управления здравоохранения были изданы приказы, которыми всеми медучреждения Николаева обязаны согласовывать все закупки с управлением. По его мнению, управление здравоохранения нарушило принцип автономии медицинских учреждений, а приказы создают коррупционные риски и должны быть отменены.

— Я понимаю, о чем вы говорите. И вы понимаете, о чем говорю я. Слушайте вы меня здесь. Я знаю, кто вам дал эти приказы. Потому что это приказы внутренние, по управлению. Их не так легко и просто заполучить. Если их в прошлом году было 54, а в этом 13. Вам же не дали тот приказ, где я проверяла реанимации все, и сменила всех заведующих реанимациями во всех учреждениях здравоохранения за полгода. Вам не дали приказ. Вам дали те люди, которые добывают свой срок на должностях, потому что им это мешает в некоторых делах. Поэтому давайте будем честными: если вы мне скажете, кто вам дал эти приказы, я вам четко расскажу по пунктам, почему вы их имеете. Я ничего противозаконного сегодня не делаю. Я несу такую ответственность, которую не несет никто на сегодняшний день. И за мной стоят человеческие жизни, — сказала Ирина Шамрай.

В свою очередь, Станислав Мартиросов убежден, что начальница горздрава вмешивается в работу больниц, убивая конкуренцию, которая лежит в основе медреформы.

— Медицинская реформа — это конкуренция. А централизация, о которой говорят ваши приказы, — это убивание конкуренции. Если есть какие-то перекосы, о которых вы говорили, если есть городские деньги, которые выделяются на что-то, то там контроль нужен. Если это другие деньги, которые идут из Национальной службы здоровья, то это конкуренция, — сказал Станислав Мартиросов.

Ранее сообщалось, что начальница управления здравоохранения рассказала, как главные врачи некоторых больниц Николаева тратили деньги, полученные от Национальной службы здоровья, на ненужное или устаревшее оборудование.

Также она сообщила, что некоторые коммунальные больницы в условиях борьбы с эпидемией коронавирусом хранят своих деньги на депозитах.