Генеральная Ассамблея всемирной организации утвердила ежегодный бюджет Организации объединенных наций (ООН) на 2022 год на сумму $3,12 миллиарда.
Об этом пишет Корреспондент, ссылаясь на пресс-службу организации.
— Генеральная Ассамблея одобрила большое количество проектов резолюций и решений, представленных основными комитетами, в том числе рекомендацию утвердить бюджет на 2022 год в размере $3,12 миллиарда, — говорится в сообщении.
Регулярный бюджет покрывает деятельность ООН в целом ряде областей, включая политические вопросы, международное правосудие и право, региональное сотрудничество в целях развития, права человека и гуманитарные вопросы, а также общественную информацию.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ООН за распределение вакцин.
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Генеральная Ассамблея всемирной организации утвердила ежегодный бюджет Организации объединенных наций (ООН) на 2022 год на сумму $3,12 миллиарда.
Об этом пишет Корреспондент, ссылаясь на пресс-службу организации.
— Генеральная Ассамблея одобрила большое количество проектов резолюций и решений, представленных основными комитетами, в том числе рекомендацию утвердить бюджет на 2022 год в размере $3,12 миллиарда, — говорится в сообщении.
Регулярный бюджет покрывает деятельность ООН в целом ряде областей, включая политические вопросы, международное правосудие и право, региональное сотрудничество в целях развития, права человека и гуманитарные вопросы, а также общественную информацию.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ООН за распределение вакцин.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак