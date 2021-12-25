Генеральная Ассамблея всемирной организации утвердила ежегодный бюджет Организации объединенных наций (ООН) на 2022 год на сумму $3,12 миллиарда.

Об этом пишет Корреспондент, ссылаясь на пресс-службу организации.

— Генеральная Ассамблея одобрила большое количество проектов резолюций и решений, представленных основными комитетами, в том числе рекомендацию утвердить бюджет на 2022 год в размере $3,12 миллиарда, — говорится в сообщении.

Регулярный бюджет покрывает деятельность ООН в целом ряде областей, включая политические вопросы, международное правосудие и право, региональное сотрудничество в целях развития, права человека и гуманитарные вопросы, а также общественную информацию.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ООН за распределение вакцин.