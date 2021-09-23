Президент Владимир Зеленский сравнил распределение COVID-вакцин в мире с распределением спасательных шлюпок и назвал лекарства орудием для дискриминации.

Об этом он сказал во время выступления на Генассамблее ООН.

— Мы играли в равенство, мы играли в единство. Где одно дело — делить общие цели, другое - совместно делить вакцины. Оказалось, что в статьях о равенстве, как в рекламах, есть звездочка и надпись мелким шрифтом: все мы люди, все мы в одной лодке, но спасательные шлюпки первыми получат пассажиры первого класса. Украина не ожидала помощи от других и помогала другим, не дожидаясь благодарности. Мы отправляли в Италию своих медиков, отправляли необходимые средства, Украина помогала всем, кто нуждался в этом, когда мир забыл, что пандемия отнюдь не навсегда и государства когда-нибудь снова соберутся именно здесь, но как они теперь будут смотреть друг другу в глаза, — заявил Владимир Зеленский.

Как сообщалось, Владимир Зеленский рассказал на Генассамблее ООН о покушении на своего помощника Сергея Шефира. Глава государства назвал это преступление «ценой за реформы» в стране.