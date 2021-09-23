Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на Генассамблее ООН о покушении на своего помощника Сергея Шефира. Глава государства назвал это преступление «ценой за реформы» в стране.

— Каждая ночь перед Генассамблеей ООН — бессонная ночь. В 2019 году — это волнение перед первым выступлением, 2020-й вообще был годом без сна для всего мира через COVID-19, а о прошедшей ночи я расскажу подробнее, — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, в три часа ночи ему поступили десятки звонков о том, что на помощника президента Украины совершено покушение.

— 12 выстрелов, 3 попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ, — добавил Владимир Зеленский. — К счастью, Сергей (Шефир, — прим.) жив, к счастью, жизни водителя уже ничего не угрожает, — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, покушение на помощника президента Сергея Шефира произошло 22 сентября утром под Киевом. В автомобиль попало 10 пуль.

Генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Волк предположил, что Сергея Шефира хотели лишить жизни из корыстных мотивов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответ на попытку убийства его помощника Сергея Шефира будет сильным.