Генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Волк предположил, что Сергея Шефира хотели лишить жизни из корыстных мотивов.

Об этом информирует «Сегодня».

Высокопоставленный «безопасник» уверен, что в деле замешаны некие «решалы».

— За политику у нас не убивают, у нас убивают за деньги. Надо искать обиженных людей среди так называемых олигархов. Я не имею в виду тех олигархов, которых мы называем каждый день, в том числе на телевидении. Имею в виду решал, типа деловых людей, которые добиваются государственного бюджета. Видимо, все-таки в обеспечении целостности бюджета участвует и господин Шефир. Думаю, именно это и стало мотивом этого преступления, — убежден Василий Волк.

Он добавил, что после такого наглого покушения правоохранительная система должна сделать определенные выводы.

— Объект нападения — это очень приближенный к президенту человек, один из ближайших людей президента. Это первый помощник президента. Это значительное событие. Есть признаки покушения на убийство. Здесь можно сделать два вывода: наша уголовная юстиция поглощена политикой, опустилась ниже плинтуса и на опережение никто не работает. Если идут уже такие покушения — это говорит о том, что нужно делать ревизию правоохранительной системы и фильтрацию руководящих лиц этой системы, — заключил генерал СБУ.

Покушение на помощника президента Сергея Шефира произошло сегодня утром под Киевом. В автомобиль попало 10 пуль.