Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответ на попытку убийства его помощника Сергея Шефира будет сильным.

Видеообращение он записал в Нью-Йорке и опубликовал в официальном Telegram-канале, пишут НикВести.

— Я нахожусь в Нью-Йорке. 6 утра. Где-то два часа назад был расстрелян автомобиль моего помощника, а еще важнее — моего близкого друга, моего товарища Сергея Шефира. Сергей жив, водитель, к сожалению, ранен, — сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что пока неизвестно, кто организовал покушение на его помощника. Президент не исключает, что это могут быть как внутренние силы, так и внешние.

— Считается, что это было покушение на убийство. Сразу после выступления на Генассамблее ООН я выдвигаюсь в столицу. Кто за этим стоит, скажу откровенно, не знаю. Пока что. Какие это силы — могут быть внутренние или внешние. Но силами не считаю их, потому что передавать мне привет из леса выстрелами по автомобилю моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным. На крепость нашей команды это не влияет. На курс, который я выбрал со своей командой, к изменениям, к детенизации нашей экономики, к борьбе с криминалитетом, большими влиятельными финансовыми группами, это никак не влияет. А даже, наоборот, потому что этот мандат, мандат на изменения мне дал народ Украины, — резюмировал он.

Напомним, покушение на помощника президента Сергея Шефира произошло сегодня утром под Киевом. В автомобиль попало 10 пуль.

Генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Волк предположил, что Сергея Шефира хотели лишить жизни из корыстных мотивов.