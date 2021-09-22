Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответ на попытку убийства его помощника Сергея Шефира будет сильным.
Видеообращение он записал в Нью-Йорке и опубликовал в официальном Telegram-канале, пишут НикВести.
— Я нахожусь в Нью-Йорке. 6 утра. Где-то два часа назад был расстрелян автомобиль моего помощника, а еще важнее — моего близкого друга, моего товарища Сергея Шефира. Сергей жив, водитель, к сожалению, ранен, — сказал Владимир Зеленский.
Он добавил, что пока неизвестно, кто организовал покушение на его помощника. Президент не исключает, что это могут быть как внутренние силы, так и внешние.
— Считается, что это было покушение на убийство. Сразу после выступления на Генассамблее ООН я выдвигаюсь в столицу. Кто за этим стоит, скажу откровенно, не знаю. Пока что. Какие это силы — могут быть внутренние или внешние. Но силами не считаю их, потому что передавать мне привет из леса выстрелами по автомобилю моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным. На крепость нашей команды это не влияет. На курс, который я выбрал со своей командой, к изменениям, к детенизации нашей экономики, к борьбе с криминалитетом, большими влиятельными финансовыми группами, это никак не влияет. А даже, наоборот, потому что этот мандат, мандат на изменения мне дал народ Украины, — резюмировал он.
Напомним, покушение на помощника президента Сергея Шефира произошло сегодня утром под Киевом. В автомобиль попало 10 пуль.
Генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Волк предположил, что Сергея Шефира хотели лишить жизни из корыстных мотивов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответ на попытку убийства его помощника Сергея Шефира будет сильным.
Видеообращение он записал в Нью-Йорке и опубликовал в официальном Telegram-канале, пишут НикВести.
— Я нахожусь в Нью-Йорке. 6 утра. Где-то два часа назад был расстрелян автомобиль моего помощника, а еще важнее — моего близкого друга, моего товарища Сергея Шефира. Сергей жив, водитель, к сожалению, ранен, — сказал Владимир Зеленский.
Он добавил, что пока неизвестно, кто организовал покушение на его помощника. Президент не исключает, что это могут быть как внутренние силы, так и внешние.
— Считается, что это было покушение на убийство. Сразу после выступления на Генассамблее ООН я выдвигаюсь в столицу. Кто за этим стоит, скажу откровенно, не знаю. Пока что. Какие это силы — могут быть внутренние или внешние. Но силами не считаю их, потому что передавать мне привет из леса выстрелами по автомобилю моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным. На крепость нашей команды это не влияет. На курс, который я выбрал со своей командой, к изменениям, к детенизации нашей экономики, к борьбе с криминалитетом, большими влиятельными финансовыми группами, это никак не влияет. А даже, наоборот, потому что этот мандат, мандат на изменения мне дал народ Украины, — резюмировал он.
Напомним, покушение на помощника президента Сергея Шефира произошло сегодня утром под Киевом. В автомобиль попало 10 пуль.
Генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Волк предположил, что Сергея Шефира хотели лишить жизни из корыстных мотивов.