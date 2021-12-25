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Главы двух британских энергетических компаний (EDF и Good Energy), а также отраслевой ассоциации Energy UK, заявили о нарастающем «национальном кризисе» из-за взлетевших цен на газ на фоне отказа России наращивать поставки. Они попросили власти принять меры.
Об этом сообщает The Telegraph.
Кризис поставил отрасль на грань катастрофы.
— Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели, — прокомментировал ситуацию исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон.
Исполнительный директор Energy UK Эмма Пинчбек в свою очередь предупредила, что высокая стоимость топлива будет самой большой проблемой, с которой экономика Британии столкнется весной.
— Казначейству Великобритании необходимо предпринять меры в отношении огромного инфляционного риска для бизнеса и экономической безопасности, а также ради обычных людей, которым грозит увеличение платежек на 50%, — добавила Эмма Пинчбек.
Напомним, ранее американский производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings приостановил работу двух своих заводов в Великобритании.
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Главы двух британских энергетических компаний (EDF и Good Energy), а также отраслевой ассоциации Energy UK, заявили о нарастающем «национальном кризисе» из-за взлетевших цен на газ на фоне отказа России наращивать поставки. Они попросили власти принять меры.
Об этом сообщает The Telegraph.
Кризис поставил отрасль на грань катастрофы.
— Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели, — прокомментировал ситуацию исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон.
Исполнительный директор Energy UK Эмма Пинчбек в свою очередь предупредила, что высокая стоимость топлива будет самой большой проблемой, с которой экономика Британии столкнется весной.
— Казначейству Великобритании необходимо предпринять меры в отношении огромного инфляционного риска для бизнеса и экономической безопасности, а также ради обычных людей, которым грозит увеличение платежек на 50%, — добавила Эмма Пинчбек.
Напомним, ранее американский производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings приостановил работу двух своих заводов в Великобритании.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак