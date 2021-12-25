Главы двух британских энергетических компаний (EDF и Good Energy), а также отраслевой ассоциации Energy UK, заявили о нарастающем «национальном кризисе» из-за взлетевших цен на газ на фоне отказа России наращивать поставки. Они попросили власти принять меры.

Об этом сообщает The Telegraph.

Кризис поставил отрасль на грань катастрофы.

— Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели, — прокомментировал ситуацию исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон.

Исполнительный директор Energy UK Эмма Пинчбек в свою очередь предупредила, что высокая стоимость топлива будет самой большой проблемой, с которой экономика Британии столкнется весной.

— Казначейству Великобритании необходимо предпринять меры в отношении огромного инфляционного риска для бизнеса и экономической безопасности, а также ради обычных людей, которым грозит увеличение платежек на 50%, — добавила Эмма Пинчбек.

Напомним, ранее американский производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings приостановил работу двух своих заводов в Великобритании.