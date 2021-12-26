В 2022 году, согласно отчету британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR), объем мировой экономики впервые превысит 100 триллионов долларов США.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Китай может опередить США и стать первой мировой экономикой в 2030 году, что на два года длиннее, чем прогнозировалось ранее.
А вот Индия уже в следующем году может опередить Францию, а затем Великобританию в 2023 году, чтобы восстановить свое место шестой крупнейшей экономики мира.
Германия может опередить Японию по уровню объема экономики в 2033 году.
Напомним, ранее Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году до 3%.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
В 2022 году, согласно отчету британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR), объем мировой экономики впервые превысит 100 триллионов долларов США.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Китай может опередить США и стать первой мировой экономикой в 2030 году, что на два года длиннее, чем прогнозировалось ранее.
А вот Индия уже в следующем году может опередить Францию, а затем Великобританию в 2023 году, чтобы восстановить свое место шестой крупнейшей экономики мира.
Германия может опередить Японию по уровню объема экономики в 2033 году.
Напомним, ранее Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году до 3%.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак