США увеличили экспорт газа в Европу на фоне энергетического кризиса. Число танкеров выросло за выходные на треть.
Об этом сообщает Bloomberg.
По подсчетам издания, на пути в Европу находится 20 танкеров с американским газом.
Накануне католического Рождества (24 декабря) число танкеров со сжиженным природным газом из США составляло 15 единиц.
В публикации отмечается, что поставки топлива из США в Европу могут помочь снизить опасения по поводу дальнейшего увеличения стоимости на газ.
Напомним, ранее украинская государственная компания «Нафтогаз» 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа. Просит принять немедленные меры, чтобы нормализовать ситуацию.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
США увеличили экспорт газа в Европу на фоне энергетического кризиса. Число танкеров выросло за выходные на треть.
Об этом сообщает Bloomberg.
По подсчетам издания, на пути в Европу находится 20 танкеров с американским газом.
Накануне католического Рождества (24 декабря) число танкеров со сжиженным природным газом из США составляло 15 единиц.
В публикации отмечается, что поставки топлива из США в Европу могут помочь снизить опасения по поводу дальнейшего увеличения стоимости на газ.
Напомним, ранее украинская государственная компания «Нафтогаз» 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа. Просит принять немедленные меры, чтобы нормализовать ситуацию.