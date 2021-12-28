США увеличили экспорт газа в Европу на фоне энергетического кризиса. Число танкеров выросло за выходные на треть.

Об этом сообщает Bloomberg.

По подсчетам издания, на пути в Европу находится 20 танкеров с американским газом.

Накануне католического Рождества (24 декабря) число танкеров со сжиженным природным газом из США составляло 15 единиц.

В публикации отмечается, что поставки топлива из США в Европу могут помочь снизить опасения по поводу дальнейшего увеличения стоимости на газ.

Напомним, ранее украинская государственная компания «Нафтогаз» 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа. Просит принять немедленные меры, чтобы нормализовать ситуацию.