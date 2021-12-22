Украинская государственная компания «Нафтогаз» 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа. Просит принять немедленные меры, чтобы нормализовать ситуацию.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Ходатайства подали Генеральному директорату по конкуренции Еврокомиссии.

Украинская сторона отмечает, что «Газпром» резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос. А также ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с «Газпромом».

Глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко убеждает, что именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе.

— Действия «Газпрома» являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. «Нафтогаз» как один из крупнейших покупателей газа в Европе также терпит убытки из-за этих злоупотреблений. Таким образом мы просим Европейскую Комиссию должным образом отреагировать на нарушения, — подчеркивает Юрий Витренко.

«Нафтогаз» обращает внимание ЕК на то, что «Газпром» намеренно отказался от надлежащего заполнения газом хранилищ в принадлежащем ему ЕС и в других странах, в которых он имеет значительные забронированные объемы. Кроме того, российская компания внезапно и без веских причин перестала продавать газ через собственную электронную платформу.

А еще российская компания продолжает блокировать экспорт газа, добываемого в России частными компаниями, а также блокирует транзит газа из стран Центральной Азии в Европу.

Напомним, Немецкое Федеральное сетевое агентство подтвердило, что Украина допущена к процессу сертификации «Северного потока 2».