Немецкое Федеральное сетевое агентство подтвердило, что Украина допущена к процессу сертификации «Северного потока 2».

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины и LLC Газотранспортная система Украины сегодня были допущены к процессу сертификации. Допущенные к процессу имеют права, в особенности, право давать свою оценку. Права вето они не имеют», — заявил глава агентства Фите Вульф.

Польская нефтегазовая компания PGNiG примет участие в сертификации российского газопровода «Северный поток – 2» в Германии, но компания не будет иметь права вето.