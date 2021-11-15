Немецкое Федеральное сетевое агентство подтвердило, что Украина допущена к процессу сертификации «Северного потока 2».
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины и LLC Газотранспортная система Украины сегодня были допущены к процессу сертификации. Допущенные к процессу имеют права, в особенности, право давать свою оценку. Права вето они не имеют», — заявил глава агентства Фите Вульф.
Польская нефтегазовая компания PGNiG примет участие в сертификации российского газопровода «Северный поток – 2» в Германии, но компания не будет иметь права вето.
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Немецкое Федеральное сетевое агентство подтвердило, что Украина допущена к процессу сертификации «Северного потока 2».
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины и LLC Газотранспортная система Украины сегодня были допущены к процессу сертификации. Допущенные к процессу имеют права, в особенности, право давать свою оценку. Права вето они не имеют», — заявил глава агентства Фите Вульф.
Польская нефтегазовая компания PGNiG примет участие в сертификации российского газопровода «Северный поток – 2» в Германии, но компания не будет иметь права вето.