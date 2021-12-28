Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается.

Об этом сообщает РИА Новости.

— Никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы подчеркивали это неоднократно в течение года. Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой, — сказал Дмитрий Биричевский

По его словам, «SWIFT — это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии, и совершенно непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы».

SWIFT — общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи, сокращённо SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

Ранее Глава второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин отреагировал на возможность отключения России от платежной системы SWIFT в случае новой агрессии в отношении Украины. По его мнению, такой сценарий маловероятен, но страна переживет.