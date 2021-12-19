Глава второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин отреагировал на возможность отключения России от платежной системы SWIFT в случае новой агрессии в отношении Украины. По его мнению, такой сценарий маловероятен, но страна переживет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство «ТАСС».

По словам Андрея Костина, отключение России от SWIFT будет серьезным шагом со стороны Запада.

— Конечно, выживем, безусловно. Но я не думаю, что до этого дойдет. Это было бы очень серьезное мероприятие, недружественное — это мало сказать, — сказал он.

Напомним, Европарламент призвал Совет ЕС ввести новые санкции против Беларуси. Они предусмартивают отключение Беларуси от SWIFT, а также запрет на участие в Олимпиаде в Токио.