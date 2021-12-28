Пограничная служба Украины договорились о совместных проектах с США, на реализацию которых Украине будет выделено 24,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает ГПСУ.

Отмечается, что был подписан подписали План совместных действий по реализации Проекта международной технической помощи на 20 млн долларов. В настоящее время Проект зарегистрирован в соответствии с утвержденным решением правительства Украины требований.

— Современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, индивидуальная защита пограничников, а также обеспечение их расположения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи — это потребности, которые мы согласовали с нашими стратегическими партнерами, — говорится в сообщении.

Проект стартует в январе и будет реализован в течение 2022 года, он затронет пограничные отряды, выполняющие задачи на границе с Россией и Беларусью.

В рамках сотрудничества с Государственным департаментом США на днях зарегистрирован еще один проект, согласно которому Соединенные Штаты помогут Украине в развитии инфраструктуры границы.

Это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, которые используются в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования согласован в размере 4,5 миллиона долларов.

Напомним, Минобороны издало приказ с перечнем более 100 профессий, который обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных. Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный пояснил, что речь не идет о призыве или обязательной мобилизации.