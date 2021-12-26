Минобороны издало приказ с перечнем более 100 профессий, который обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных. Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный пояснил, что речь не идет о призыве или обязательной мобилизации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Хочу успокоить согражданок. Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию. Во-вторых, готовится такой порядок постановки на военный учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимальное количество процедур. Государство проводит антибюрократическую реформу, чтобы людям не приходилось переносить бумажки с места на место. Это касается также и мужчин — цифровизация должна модернизировать военный учет в целом, — написал Валерий Залужный.

По его словам, в течение 2022 года все соответствующие процедуры будут «откалиброваны» таким образом, чтобы для украинок, чьи специальности есть в перечне для военного учета, и их работодателей, процесс постановки на учет был максимально комфортным.

Власти также планируют ввести переходную норму, касающуюся собраний (учений) военнообязанных, а именно: на учения женщины будут отбывать исключительно по желанию.

— Со взятием на военный учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет! Единственное — Вооруженные силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал. Это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в Вооруженных силах Украины, во избежание лишних процедур при занимании должности по своей специальности, — написал Валерий Залужный.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что до конца 2022 года не будут наказывать женщин, если они не станут на воинский учет. Также административная ответственность не грозит руководителям предприятий, где они работают.