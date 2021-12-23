В Министерстве обороны Украины сообщили, что до конца 2022 года не будут наказывать женщин, если они не станут на воинский учет. Также административная ответственность не грозит руководителям предприятий, где они работают.
Об этом на брифинге сказал начальника управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, сообщает РБК-Украина.
— До конца 2022 года ни один руководитель предприятия или организации, а также сами женщины не будут привлечены к административной ответственности, — сказал он.
Также подчеркивалось, что постановка на воинский учет женщин будет проведена до конца следующего года.
Напомним, Министерство обороны утвердило перечень профессий, представительницы которых должны будут встать на обязательный учет военнообязанных. Соответствующий приказ был издан 11 октября. Процесс взятия на учет военнообязанных женщин будет проходить постепенно и планово.
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В Министерстве обороны Украины сообщили, что до конца 2022 года не будут наказывать женщин, если они не станут на воинский учет. Также административная ответственность не грозит руководителям предприятий, где они работают.
Об этом на брифинге сказал начальника управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, сообщает РБК-Украина.
— До конца 2022 года ни один руководитель предприятия или организации, а также сами женщины не будут привлечены к административной ответственности, — сказал он.
Также подчеркивалось, что постановка на воинский учет женщин будет проведена до конца следующего года.
Напомним, Министерство обороны утвердило перечень профессий, представительницы которых должны будут встать на обязательный учет военнообязанных. Соответствующий приказ был издан 11 октября. Процесс взятия на учет военнообязанных женщин будет проходить постепенно и планово.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак