В Министерстве обороны Украины сообщили, что до конца 2022 года не будут наказывать женщин, если они не станут на воинский учет. Также административная ответственность не грозит руководителям предприятий, где они работают.

Об этом на брифинге сказал начальника управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, сообщает РБК-Украина.

— До конца 2022 года ни один руководитель предприятия или организации, а также сами женщины не будут привлечены к административной ответственности, — сказал он.

Также подчеркивалось, что постановка на воинский учет женщин будет проведена до конца следующего года.