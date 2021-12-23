Процесс взятия на учет военнообязанных женщин будет проходить постепенно и планово.

Об этом на брифинге заявил главнокомандующий Вооруженными силами генерал-лейтенант Валерий Залужный, комментируя приказ Министерства обороны об утверждении перечня профессий, представители которых должны стать на обязательный учет военнообязанных, сообщает Укринформ.

— Назрела необходимость для создания такого документа, который давал бы возможность нам, военным, видеть женщин, которых можно будет привлечь в случае защиты нашего государства. Поэтому родился этот приказ, чуть больше 100 специальностей туда внесли… Я хочу успокоить женщин – хоть я за гендерное равенство, – что уже завтра не нужно бежать в военкомат, не нужно занимать очередь, не нужно искать кого-нибудь, кто поможет это сделать. Мы будем делать все планово, — подчеркнул Валерий Залужный.

Напомним, Министерство обороны утвердило перечень профессий, представительницы которых должны будут встать на обязательный учет военнообязанных. Соответствующий приказ был издан 11 октября.