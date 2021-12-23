В Украине вступил в силу приказ об утверждении перечня профессий для женщин, которые обязаны встать на военный учет. Отныне работодатели должны контролировать наличие соответствующих документов о пребывании на учете не только у мужчин, но и у женщин.
Об этом пишет портал Армия.
Приказ Министерства обороны был зарегистрирован еще 3 декабря 2021 года.
Согласно документу, на воинском учете должны находиться работницы 35 сфер деятельности, среди которых самые разные профессии. В то же время на учет встанут не только руководители и ведущие должностные лица предприятий, но и представительницы рабочих специальностей.
В частности, работодатель, который не проконтролирует наличие документов о пребывании на военном учете у своих работников — будет вынужден заплатить штраф в размере от 5,1 до 8,5 тысячи гривен.
Перечень профессий, после получения которых женщины обязаны встать на воинский учет:
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В Украине вступил в силу приказ об утверждении перечня профессий для женщин, которые обязаны встать на военный учет. Отныне работодатели должны контролировать наличие соответствующих документов о пребывании на учете не только у мужчин, но и у женщин.
Об этом пишет портал Армия.
Приказ Министерства обороны был зарегистрирован еще 3 декабря 2021 года.
Согласно документу, на воинском учете должны находиться работницы 35 сфер деятельности, среди которых самые разные профессии. В то же время на учет встанут не только руководители и ведущие должностные лица предприятий, но и представительницы рабочих специальностей.
В частности, работодатель, который не проконтролирует наличие документов о пребывании на военном учете у своих работников — будет вынужден заплатить штраф в размере от 5,1 до 8,5 тысячи гривен.
Перечень профессий, после получения которых женщины обязаны встать на воинский учет:
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский поставил задачу секретарю СНБО Алексею Данилову — проанализировать возможность установления запрета на посещение Украины россиянами. Альтернативой может стать визовый режим.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак