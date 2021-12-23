В Украине вступил в силу приказ об утверждении перечня профессий для женщин, которые обязаны встать на военный учет. Отныне работодатели должны контролировать наличие соответствующих документов о пребывании на учете не только у мужчин, но и у женщин.

Об этом пишет портал Армия.

Приказ Министерства обороны был зарегистрирован еще 3 декабря 2021 года.

Согласно документу, на воинском учете должны находиться работницы 35 сфер деятельности, среди которых самые разные профессии. В то же время на учет встанут не только руководители и ведущие должностные лица предприятий, но и представительницы рабочих специальностей.

В частности, работодатель, который не проконтролирует наличие документов о пребывании на военном учете у своих работников — будет вынужден заплатить штраф в размере от 5,1 до 8,5 тысячи гривен.

Перечень профессий, после получения которых женщины обязаны встать на воинский учет:

государственная безопасность;

автомобильный транспорт;

транспортные технологии (по видам);

речной и морской транспорт, гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии, судостроение;

строительство и гражданская инженерия, архитектура и градостроительство, геодезия и землеустройство;

химия, химические технологии и инженерия, биология;

авиационный транспорт, авиационная и ракетно-космическая техника;

авионика;

телекоммуникации и радиотехника;

инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

электроника;

метрология и информационно-измерительная техника;

науки о Земле, география, физика и астрономия;

пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства;

обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности;

металлургия, материаловедение, прикладная физика и наноматериалы;

деревообрабатывающие и мебельные технологии;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психология, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;

учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика;

публичное управление и администрирование, право, международное право, международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии, математика, прикладная математика, статистика;

физическая культура, спорт и туризм;

гражданская безопасность, правоохранительная деятельность;

финансы, банковское дело и страхование;

информационное, библиотечное и архивное дело, история и археология;

журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование;

психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение;

музыкальное искусство, сценическое искусство, менеджмент социокультурной деятельности;

издательство и полиграфия;

железнодорожный транспорт;

гостинично-ресторанное дело;

теплоэнергетика, гидроэнергетика, энергетическое машиностроение, отраслевое машиностроение, электроэнергетика, электротехника и электромеханика, атомная энергетика, горное дело, нефтегазовая инженерия и технологии, прикладная механика;

пожарная безопасность.

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