Президент Владимир Зеленский поставил задачу секретарю СНБО Алексею Данилову —проанализировать возможность установления запрета на посещение Украины россиянами. Альтернативой может стать визовый режим.

Об этом пишет Delo.ua, ссылаясь на письмо главы государства.

Владимир Зеленский попросил главу СБУ Ивана Баканова, премьер-министра Дениса Шмыгаля и уже упоминавшегося Алексея Данилова рассмотреть вопрос по установлению визового режима с Россией.

В письме также содержится просьба изучить действующие нормы контроля приезжих на украино-российской границе, и соответствуют ли действующие правила национальным интересам государства.

В своем послании президент ссылается на петицию блогера и юриста Сергея Стерненко, набравшую 25 тысяч подписей. Автор петиции обосновывал необходимость перехода на визовый режим с Россией или введение полного запрета на посещение Украины для россиян.

Напомним, электронная петиция с просьбой полностью запретить концертную деятельность артистов из России до возвращения оккупированного Крыма и восстановления Украиной контроля над Донбассом на сайте президента набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.