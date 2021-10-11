Электронная петиция с просьбой полностью запретить концертную деятельность артистов из России до возвращения оккупированного Крыма и восстановления Украиной контроля над Донбассом на сайте президента набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Об этом пишет Украинская правда.

— Музыка и другие виды искусства от агрессора не могут быть вне политики во время войны. Поскольку они являются продолжением войны другими методами – методами заинтересовать украинцев культурой агрессора, от оружия которого погибли тысячи украинцев и претерпели лишений миллионы вынужденных переселенцев, — говорит автор обращения, телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк.

По его убеждению, артисты из страны-агрессора, которые промолчали и тем самым поддержали оккупацию Крыма и начало Россией войны на Донбассе, своим молчанием «тоже несут ответственность за агрессивные действия России».

Телеведущий предлагает пускать в Украину только тех российских представителей культуры, которые публично выступили против российской агрессии. Петиция была зарегистрирована 21 сентября и уже набрала 25 172 голоса. Теперь петицию должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что высший административный суд Литвы отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на запрет въезда в страну.