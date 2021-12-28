У канадского бизнеса, вложившегося в украинскую альтернативную энергетику, возник конфликт с Никопольским заводом ферросплавов Игоря Коломойского, который подтолкнул компанию к выводу активов с украинского рынка.

Об этом написал Voice of America.

Компания TIU в 2018 году построила солнечную электростанцию, которая покрывала энергетические нужды Никополя в Днепропетровской области. Теперь владелец предприятия принял решения уйти из Украины из-за финансовых потерь (только в 2020 году они превышали 200 тысяч евро) и судебного давления.

— Система правосудия оказалась не в состоянии защитить наши инвестиции в Никополе. Мы решили уйти оттуда, — отмечает гендиректор TIU Canada Майкл Юркович.

В TIU сетуют, что решили рискнуть и выйти на украинский рынок под личные гарантии президента Владимира Зеленского, а теперь эти гарантии не работают. В компании уверены, что превратились в мишень рейдерства со стороны Игоря Коломойского.

Электростанция на солнечных батареях работала на территории Никопольской ферросплавного завода. Два года назад их отключили от заводских электросетей под предлогом ремонтных работ, однако ремонт так и не начали, а к подстанции TIU обратно подключать не стали. Компания потеряла крупные финансы на простое и дорогом оборудовании.

В свою очередь владелец завода предложил скупить активы TIU в Украине намного ниже рыночной цены. Попытка защитить свои права провалилась и канадцы смирились, приняв решение капитулировать.

— Последней каплей для меня было то, как с нами обошлись в суде. И как некоторые люди пытались влиять на наших людей — из-за политического давления, из-за угроз. И мы решили: мы переедем, так будет лучше, — объясняет Майкл Юркович.

На заводе другая позиция. По версии владельца Никопольского ферросплавного, жертвой является завод, так как канадские бизнесмены мешают отремонтировать электросети на предприятии.

— Это очень печальная история, жаль, что такое произошло с этой компанией. Надеюсь, что они продолжат бороться за свои права. Потому что я считаю неприемлемым то, что компания, производящая электроэнергию, остается отключенной от сетей, и эта ситуация длится уже два года. Даже если причина в необходимости ремонта, то это не может длиться так долго, — прокомментировал ситуацию омбудсмен по вопросам бизнеса Марчин Свенчицкий.

В последнем отчаянном жесте TIU записала видео с обращением к авторитету Зеленского, но в офисе президента ролик остался незамеченным. В компании уверены, что их никто не защитит.

Как сообщалось, на климатическом саммите по климату COP26 в Глазго более 40 стран обязались отказаться от ископаемого топлива. Украина тоже откажется от угля.