На климатическом саммите по климату COP26 в Глазго более 40 стран обязались отказаться от ископаемого топлива. Украина тоже откажется от угля.

Об этом сообщает The Guardian.

Обязательства предусматривают, что подписавшиеся страны постепенно откажутся от строительства новых угольных электростанций и больше не будут инвестировать в эту отрасль. Более богатые экономики обещают, что сделают это в 2030-х годах, а более мелкие — в 2040-х годах.

Поэтапный отказ от угля имеет решающее значение для сокращения выбросов углерода, достаточного для того, чтобы мир встал на путь ограничения глобального потепления.

— Сегодняшний день знаменует собой веху в наших глобальных усилиях по борьбе с изменением климата, поскольку страны со всего мира объединяются в Глазго, чтобы заявить, что уголь не играет никакой роли в нашем будущем производстве электроэнергии. Сегодняшние амбициозные обязательства, взятые на себя нашими международными партнерами, демонстрируют, что конец угля близок, — заявил бизнес-секретарь Великобритании Кваси Квартенг.

Напомним, на саммите в Риме лидеры стран Большой двадцатки согласились достичь углеродной нейтральности «приблизительно к середине века».