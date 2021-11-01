На саммите в Риме лидеры стран Большой двадцатки согласились достичь углеродной нейтральности «приблизительно к середине века».

Об этом говорится в итоговом заявлении саммита G20.

Согласно заявлению, государства-участники признают «чрезвычайную необходимость достичь на глобальном уровне нулевого уровня углеродных выбросов к середине текущего века или примерно к середине».

— Мы признаем, что последствия изменений климата при повышении температуры на 1,5 градуса по Цельсию гораздо меньше, чем при 2 градусах, — говорится в коммюнике.

Также G20 договорились прекратить финансирование производства электроэнергии из зарубежного угля, но не регламентировали прекращение использования угля внутри стран.

Кроме того, страны Большой двадцатки подтвердили предыдущие обязательства тратить 100 миллиардов долларов ежегодно, чтобы помочь бедным странам справиться с последствиями изменений климата.

В Риме 30−31 октября прошел первый постпандемический саммит стран Группы 20 (G20).

Главы крупнейших экономик мира вместе с представителями ведущих международных организаций обсуждали неотложные вопросы международной повестки дня, в частности, борьбу с пандемией и ее последствиями и преодоление климатического кризиса.

Как сообщалось, участникам саммита стран Большой двадцатки в Риме удалось достичь соглашения по ограничению потепления климата более чем на 1,5 градуса.