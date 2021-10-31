Участникам саммита стран Большой двадцатки в Риме удалось достичь соглашения по ограничению потепления климата более чем на 1,5 градуса.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Как отмечается, сроком достижения нулевых выбросов углекислого газа станет «середина века», что в значительной степени повлияет на рост температуры на планете.

— Мы должны действовать быстро, чтобы избежать катастрофических последствий для климата, — заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

Страны G20 закончат финансирование новых угольных электростанций к концу этого года. В итоговом документе саммита отмечается выделение 100 миллиардов для климатического фонда, с целью поддержки развивающихся стран.

Напомним, межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН прогнозирует значительное изменение климата. Высока вероятность того, что уже к 2100 году температура поднимется на 2,7 градуса Цельсия.