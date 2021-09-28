Межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН прогнозирует значительное изменение климата. Высока вероятность того, что уже к 2100 году температура поднимется на 2,7 градуса Цельсия.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sciencealert.
Из-за более высокой температуры участятся засухи, пожары и наводнения, изменения также затронут земную и водную поверхности.
Главная причина этому — выбросы углерода.
Специалисты составили три плана развития событий: высокий, средний и низкий уровни негативного воздействия человечества на климат.
Первые два предполагают, что температуры будут повышаться после 2100 года.
Растительность и лучшие посевные площади переместятся к полюсам, а площадь, пригодная для выращивания множества культур, сократится. Некоторые территории, такие как бассейн Амазонки, станут непригодными для жизни.
Третий сценарий — уровень моря продолжит подниматься, даже учитывая минимизацию негативного воздействия деятельности человека.
Напомним, 26 сентября в Киеве прошел Климатический марш, участники которого требовали от власти выделять больше средств на борьбу с изменениями климата.
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Межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН прогнозирует значительное изменение климата. Высока вероятность того, что уже к 2100 году температура поднимется на 2,7 градуса Цельсия.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sciencealert.
Из-за более высокой температуры участятся засухи, пожары и наводнения, изменения также затронут земную и водную поверхности.
Главная причина этому — выбросы углерода.
Специалисты составили три плана развития событий: высокий, средний и низкий уровни негативного воздействия человечества на климат.
Первые два предполагают, что температуры будут повышаться после 2100 года.
Растительность и лучшие посевные площади переместятся к полюсам, а площадь, пригодная для выращивания множества культур, сократится. Некоторые территории, такие как бассейн Амазонки, станут непригодными для жизни.
Третий сценарий — уровень моря продолжит подниматься, даже учитывая минимизацию негативного воздействия деятельности человека.
Напомним, 26 сентября в Киеве прошел Климатический марш, участники которого требовали от власти выделять больше средств на борьбу с изменениями климата.