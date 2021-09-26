В Киеве прошел Климатический марш, участники которого требовали от власти выделять больше средств на борьбу с изменениями климата.

Как пишет hromadske, к акции присоединились больше 30 общественных организаций, больше десятка городов Украины, а также украинские полярники в Антарктиде.

На марш в Киеве вышли около тысячи человек. Шествие началось на Михайловской площади, продолжилось по Майдану Независимости, Европейской площади, а завершилось возле Верховной Рады.

Активисты призвали власть увеличить финансирование на мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов, адаптации к изменению климата и тому подобное.

Кроме того, требовали отказаться от дотаций на угольную сферу, заложить деньги на повышение энергоэффективности зданий и на развитие системы государственного мониторинга качества воздуха.

Организаторы марша передали представителям Министерства окружающей среды и народным депутатам 10 требований по поводу того, в каких секторах и каким образом следует сокращать выбросы парниковых газов.

Как указывают в ОО «Екодія», кроме символического письма активисты пришлют и официальное обращение с теми же требованиями.

В этом году, кроме Киева, Климатический марш поддержал десяток украинских городов: Харьков, Львов, Днепр, Николаев, Черноморск, Ровно, Ужгород, Хмельницкий, Кропивницкий, Каменское, Славянск. Также присоединились несколько поселков Ивано-Франковской области. В этих населенных пунктах состоялись разнообразные тематические мероприятия: от уроков в школах до собственных маршей.

Также марш поддержали полярники Национального антарктического научного центра на станции «Академик Вернадский». Говорят, в Антарктиде, «как нигде больше на планете», можно увидеть последствия изменения климата.

За последние 50 лет средняя температура на континенте выросла на 3⁰С, из-за чего тают ледники, изменяется химический состав Южного океана, а сама Антарктида «зеленеет».

Полярники решили сфотографироваться в летней одежде, чтобы подчеркнуть аномальность процессов, которые происходят в уникальных экосистемах Антарктики.

Напомним, в отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата сказано, что Земля нагревается быстрее, чем считалось ранее, и влияет на это, в частности, деятельность человека. В то же время возможности избежать катастрофических последствий изменений климата уменьшаются, но они все еще есть.