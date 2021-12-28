Госпогранслужба Украины зарегистрировала, в соответствии с утвержденным решением Кабмина, совместный проект с посольством США на 20 миллионов долларов по реализации Проекта международной технической помощи Украине со стороны США, в рамках которого Украине, помимо 20 миллионов долларов, будет выделено дополнительно еще 4,5 миллиона долларов.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

— Госпогранслужба Украины совместно с отделом по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине провели очень важную работу по усилению возможностей пограничного ведомства. Мы искренне признательны нашим партнерам за помощь в повышении потенциала службы. Результатом нашего сотрудничества стал новый проект международной технической помощи. Ввиду старых и новых вызовов он направлен на безопасность северной и восточной границ Украины, — заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Старт проекта намечен на начало следующего года в течении которого он и должен быть реализован. Бюджет проекта запланирован в размере 20 миллионов долларов, основными статьями расходов будет обеспечение первоочередных потребностей пограничных подразделений.

— Современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, индивидуальная защита пограничников, а также обеспечение их расположения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи — это потребности, которые мы согласовали с нашими стратегическими партнерами. Для скорейшей реализации Проекта мы приложим все усилия и будем совместно оценивать эффективность. Это не единственный новый пример поддержки Госпогранслужбы Соединенными Штатами Америки. В рамках сотрудничества с Государственным Департаментом США по Программе вопросов экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) на днях также зарегистрирован еще один Проект. По ним партнеры помогут нам в развитии инфраструктуры границы. В частности, это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, которые используются в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования согласован в размере 4,5 миллиона долларов, — подчеркнул Сергей Дейнеко.

Напомним, президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год. Он, в частности, предусматривает 300 миллионов долларов на помощь Украине.