Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №6469 «О внесении изменений в статью 282 Налогового кодекса Украины относительно льготы по оплате земельного налога национальным театрам».

Текс документа обнародован на сайте парламента.

— Целью проекта является обеспечение поддержки национальных театров путем освобождения их от уплаты земельного налога, — говорится в пояснительной записке.

Документом предлагается освободить от уплаты налога для юридических лиц национальные театры, которые частично содержатся за счет средств государственного или местных бюджетов.

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать, в частности, уменьшению налоговой нагрузки на национальные театры, обеспечению населения качественными культурными услугами, информированию и удовлетворению творческих потребностей граждан, а также развитию театрального искусства и театрального дела.

Напомним, в мае этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Николаевскому академическому украинскому театру драмы и музыкальной комедии статуса национального.