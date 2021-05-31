Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Николаевскому академическому украинскому театру драмы и музыкальной комедии статуса национального.

Соответствующая информация сегодня, 31 мая, появилась на сайте Офиса Президента.

— С целью поддержки и развития украинского театрального искусства, учитывая весомый вклад Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии в дело национального культурного возрождения, постановляю: 1. Предоставить Николаевском академическом украинском театра драмы и музыкальной комедии статус национального — Николаевский национальный академический украинский театр драмы и музыкальной комедии, — указано в публикации.

Как известно, 17 марта данное решение согласовал Кабинет Министров.

Как сообщается на сайте НАУТ, биография Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии началась 1 ноября 1927 из создания при Николаевском окрполитобразовании Театра юного зрителя.

Крестными родителями театра, кураторами и педагогами стали народные артисты Советского Союза: легенда московского малого театра Александра Яблочкина, выдающийся актер МХАТа Николай Плотников, ученица и сподвижница выдающегося украинского театрального деятеля Леся Курбаса София Мануйлович, братья Роберт и Рафаил Адельгеймы.

В августе 1959 года были объединены трупы Николаевского государственного театра юного зрителя и Николаевского передвижного украинского театра им. Т. Шевченко в один коллектив —Николаевский областной украинский музыкально-драматический театр.

В 1980 году театру присвоили новый статус — Николаевский украинский театр драмы и музыкальной комедии.

Напомним, в феврале 2019 года президент Украины Петр Порошенко присвоил статус национального Ивано-Франковскому академическому областному украинскому музыкально-драматическому театру имени Ивана Франко.