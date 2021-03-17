Николаевскому академическому украинскому театру драмы и музыкальной комедии планируют присвоить статус национального. Такое решение согласовал Кабинет Министров на заседании в среду, 17 марта.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Нардеп опубликовал проект Указа Президента «О предоставлении Николаевскому академическому украинскому театру драмы и музыкальной комедии статуса национального».



После того, как президент Владимир Зеленский подпишет указ, театр будет называться Николаевским национальным академическим украинским театром драмы и музыкальной комедии.

Как сообщается на сайте НАУТ, биография Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии началась 1 ноября 1927 из создания при Николаевском окрполитобразовании Театра юного зрителя.

Крестными родителями театра, кураторами и педагогами стали народные артисты Советского Союза: легенда московского малого театра Александра Яблочкина, выдающийся актер МХАТа Николай Плотников, ученица и сподвижница выдающегося украинского театрального деятеля Леся Курбаса София Мануйлович, братья Роберт и Рафаил Адельгеймы.

В августе 1959 года были объединены трупы Николаевского государственного театра юного зрителя и Николаевского передвижного украинского театра им. Т. Шевченко в один коллектив —Николаевский областной украинский музыкально-драматический театр.

В 1980 году театру присвоили новый статус —Николаевский украинский театр драмы и музыкальной комедии.

Напомним, в феврале 2019 года президент Украины Петр Порошенко присвоил статус национального Ивано-Франковскому академическому областному украинскому музыкально-драматическому театру имени Ивана Франко.