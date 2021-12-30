Специально к новогодним праздникам AB InBev Efes Украина решила добавить новогоднее настроение своим ценителям и запустила лимитированные рождественские дизайны нефильтрованного пива «Черниговское «Белое», а также традиционного кваса «Село и люди».

— Выпуск лимитированных серий любимых напитков – это еще одна возможность порадовать наших людей и подарить им хорошее настроение перед праздниками. Мы надеемся, что наши продукты станут отличным дополнением к новогоднему столу и добавят немного тепла, радостных эмоций и уюта в эти новогодние праздники, – комментирует маркетинг директор AB InBev Efes Украина Анна Руденко.

Особенная коллекция нефильтрованного пива «Черниговское Белое» является непревзойденной основой для приготовления горячих пивных напитков. На лимитированной бутылке пива раскрыли рецепт приготовления коктейля «Белое Сливочное», а ее праздничный дизайн позволяет погрузиться в атмосферу рождественского чуда:

1. Разогрейте 0,5л пива «Белое» на среднем огне;

2. Добавьте специи: веточку гвоздики, щепотку сухого имбиря и мускатного ореха по вкусу;

3. Взбейте 2 желтка и добавьте к пиву, помешивая;

4. Снимите с огня, добавьте 1 ст.л. сливочного масла и меда по вкусу;

5. Вспеньте миксером и подавайте в кружке!

Для любителей безалкогольных напитков есть отличная альтернатива – это приготовленный по новому рецепту квас «Село и люди», который оставляет только положительные эмоции и наполняет рождественским настроением все вокруг. Лимитированная коллекция традиционного кваса «Село и люди» отличается своим дизайном и раскрывает 11 праздничную заповедь «Будьте в теплой компании, тогда и праздники по фану будут».

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