Водка – это крепкий алкоголь, в основе состава которого находится зерновой спирт и вода. За всю историю существования этого алкогольного напитка многое поменялось: появились новые технологии и оборудование. Однако крупные производители продолжают следовать старинным рецептам, трансформируя их в новые высококачественные алкогольные напитки.

Заметное место на рынке алкоголя занимает водка Nemiroff. Помимо проверенных временем решений производитель имеет в своем арсенале уникальные рецептуры и выпускает полноценные коллекции с удивительными вкусовыми оттенками. Особого внимания заслуживает Nemiroff Inked Collection – серия, которая уже стала эталоном качества.

Водка Немиров может похвастаться рядом особенностей:

В зависимости от вида оттенок спиртного напитка может быть прозрачным, золотистым или даже алым;

Серия Inked Collection поражает широким разнообразием вкусов, которые получают в том числе за счет особой технологии изготовления, например выдержки в деревянных бочках. Благодаря этому, помимо медового, травянистого, фруктового и ягодного вкуса в коллекции есть продукты с древесными нотками;

Помимо классического употребления, различные виды продукции могут стать отличным ингредиентом для приготовления коктейлей.

Вкусовая палитра водки Немиров

В состав алкоголя Nemiroff входит чистейшая артезианская вода, которую дополнительно фильтруют с помощью особых минерализаторов. Алкоголь обладает узнаваемым вкусом, который получают за счет следования рецептурным традициям. Сейчас бренд может порадовать большой линейкой водки на любой вкус:

Lex – премиальный продукт, идеально сочетающий люксовый спирт и травы;

Украинская медовая с перцем – за основу напитка взят стародавний рецепт на основе высококачественного спирта, меда, острого перца и трав;

Delikat – водка с оригинальным вкусом, отдающим нотками имбиря;

Original – уникальная рецептура, идеально объединяющая люксовый спирт, мед и тмин;

Burning Pear – приготовленная по старинному рецепту водка с травами, нотками перца чили, меда и экстрактом груши;

Bold Orange – премиальный продукт с выдержкой в бочке на основе старинного рецепта, объединяющего вкус апельсина, острого перца, меда и трав;

Wild Cranberry – водка, обладающая оригинальным кисло-сладким привкусом ягод клюквы;

De Luxe – сочетание люксового спирта с вкусовыми нотками цветков липы;

De Luxe Rested in Barrel – идеально выверенный рецепт водки, которая делается из люксового спирта и выдерживается в деревянной бочке, что придает ей многогранный оригинальный вкус;

De Luxe Honey Pepper – люксовый спирт с добавлением меда, трав и перца чили.

Выбрать новый вкус из такого разнообразия не составит труда.

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