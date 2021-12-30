Украинское государственное предприятие Южный машиностроительный завод им. Макарова подписало очередной контракт со США на изготовление первых ступеней ракет-носителей Antares.

Об этом сообщила накануне пресс-служба Южмаша.

— В канун Рождества подписан новый контракт с нашими американскими партнерами по теме Антарес. Речь идет о заказе на изготовление основной конструкции первой ступени (ОКПС) №21 и 22, — говорится в сообщении.

На госпредприятии отмечают, что ситуация долгое время была неопределенной, поскольку будущее проекта зависело от позиции заказчика — NASA. Однако накануне американская сторона определилась с конфигурацией ракеты-носителя, что позволило заключить контракт.

В настоящее время завод ожидает дополнительного подтверждения NASA, после которого появится возможность договариваться о производстве еще нескольких ОКПС.

Напомним, ранее Телескоп Hubble, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства, сфотографировал части отражательной туманности IC 2631.