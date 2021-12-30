Могут ли украинские пенсионеры стать потенциальными клиентами казино, а если да, то какие это может иметь последствия для них и для общества? Этот вопрос продолжает оставаться дискуссионным.

Проведенные исследования свидетельствуют, что украинцы в своем большинстве не принадлежат к азартной нации. Поддерживая в целом легализацию гемблинга, только чуть больше 7% хотели бы принять участие в азартных играх.

Итоги соцопроса

Закономерно, что уровень поддержки легального игорного бизнеса среди украинцев старше 50 лет достаточно низкий. Лишь около 37% опрошенных поддерживают легализацию рынка азартных игр, а готовых сыграть среди них - 1,7%.

Кстати, организаторы игорного бизнеса, учитывая такое состояние дел, предлагают людям категории 45+ демоверсии слотов, чтобы продемонстрировать, что играть в игровые автоматы - это интересное развлечение. Выбирая, например,бесплатные игровые автоматы Igrosoft на https://best-slots.com.ua/developers/igrosoft, можно “окунуться” в историческую или мистическую атмосферу, узнать больше о фильмах, автомобилях, видах спорта.

Эксперты отмечают, что популисты и недобросовестные гемблеры своими словами и действиями сильно демонизировали сферу азартных развлечений. Возникла видимость угрозы, что люди пенсионного возраста массово побегут играть, оставляя в казино свои пенсии и скудные сбережения. Такое мнение стало одним из наиболее распространенных мифов в арсенале противников легализации рынка игровых услуг. Однако результаты изучения общественного мнения свидетельствуют, что украинцы предпенсионного и пенсионного возраста не заинтересованы в участии в азартных играх.

Поддерживать легализацию не значит играть самим

Согласно итогам опроса свыше 35% людей пенсионного возраста поддерживают легализацию игорного бизнеса. Они понимают, что это еще один источник наполнения государственного бюджета, а значит, косвенно и бюджета Пенсионного фонда. Следовательно, создаются условия для поднятия пенсий.

Но понимая, что легализация азартных игр нужна, одновременно считают такой вид досуга неприемлемым для себя. Большая часть старшего поколения воспринимает гемблинг как нечто запретное, зазорное, плохое. Необходимо также учитывать тот факт, что подавляющее число украинских пенсионеров с трудом покрывает свои базовые потребности, поэтому говорить о финансировании развлечений не приходится и подавно. К тому же проникновение интернета в жизнь старшего поколения ограничено в силу целого ряда обстоятельств, что делает проблематичным быстрый доступ к игровым онлайн-платформам.

Все перечисленное указывает - если украинские пенсионеры и превратятся в потенциальных гемблеров, то это произойдет еще не скоро.

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