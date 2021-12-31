В Херсоне планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. новые тарифы планируют ввести с началом следующего года.
Об этом сообщает издание Мост.
Соответствующее предложение уже обговорили на общественных слушаниях в горсовете.
В частности, депутат горсовета Херсона и советник мэра Андрей Ткаченко предложил установить единую цену для проезда в маршрутном такси на уровне 8 гривен.
Однако мэр города Игорь Колыхаев заявил о необходимости ввести тариф для длинных маршрутов — до 10 гривен, для коротких — 8 гривен.
При этом градоначальник планирует повысить тарифы для автобусов, работающих на пригородных маршрутах до 15 гривен.
Напомним, что с 1 июня в Николаеве повысили цены на проезд в маршрутках, автобусах и электротранспорте.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Херсоне планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. новые тарифы планируют ввести с началом следующего года.
Об этом сообщает издание Мост.
Соответствующее предложение уже обговорили на общественных слушаниях в горсовете.
В частности, депутат горсовета Херсона и советник мэра Андрей Ткаченко предложил установить единую цену для проезда в маршрутном такси на уровне 8 гривен.
Однако мэр города Игорь Колыхаев заявил о необходимости ввести тариф для длинных маршрутов — до 10 гривен, для коротких — 8 гривен.
При этом градоначальник планирует повысить тарифы для автобусов, работающих на пригородных маршрутах до 15 гривен.
Напомним, что с 1 июня в Николаеве повысили цены на проезд в маршрутках, автобусах и электротранспорте.