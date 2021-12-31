В Херсоне планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. новые тарифы планируют ввести с началом следующего года.

Об этом сообщает издание Мост.

Соответствующее предложение уже обговорили на общественных слушаниях в горсовете.

В частности, депутат горсовета Херсона и советник мэра Андрей Ткаченко предложил установить единую цену для проезда в маршрутном такси на уровне 8 гривен.