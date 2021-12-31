Компания BGV Trident Capital, основанная Ильей Пономаревым и Геннадием Буткевичем, инвестировала 5 миллионов долларов в стартап по производству роботов Deus Robots, созданный Павлом Пикулиным в 2018 году.

Об этом сообщается в пресс-релизе Deus Robots, сообщает Интерфакс-Украина.

Привлеченные инвестиции будут использованы для организации серийного производства роботов для складской логистики, а также для расширения числа разработчиков в Украине и выхода компании на международные рынки.

Планируется, что к концу 2022 года начнется серийное производство с объемом порядка 400 роботов в месяц. Эти роботы будут использоваться для автоматизации логистических процессов.

До сих пор Deus Robots развивалась на личные инвестиции своих основателей. Павел Пикулин уже проинвестировал более 1 млн долларов в развитие проекта. В 2021 году Deus Robots выпустила и поставила заказчикам 40 роботов.

Уже сейчас в портфеле Deus Robots заказы на поставку более 400 роботов в 2022-2023 годах.

— Один наш робот может работать приблизительно 18 часов в сутки. Это превышает рабочий день грузчика или менеджера склада, у которых рабочий день длится восемь часов. А прибавьте выходные, отпуск, больничные и другие административные затраты, связанные с наймом людей (обучение, транспортные траты и другое, — прим.), — заявил Павел Пикулин.

Геннадий Буткевич является сооснователем сети супермаркетов АТБ.

Напомним, китайские ученые заявили о разработке искусственного интеллекта, который может предъявить обвинение человеку с точностью 97% на основе описания его дела.