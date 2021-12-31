Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обратился к гражданам с призывом хранить сбережения в национальной валюте, которая сильно упала в стоимости с начала года.

Об этом пишет Dnevnik.

Падение курса турецкой лиры продолжается уже почти неделю, к примеру, это подтверждает обменный курс. Лира к доллару оценивается в 13,295. Это почти на 20% меньше в сравнении с концом прошлой недели.

В этом месяце турецкая лира скатилась до курса 18,4 за доллар, пока не вмешался Центробанк. Регуляция подняла стоимость нацвалюты Турции до 10,2 за доллар.

Обвал во многом связан с политикой турецкого Центрального банка, который в течение нескольких месяцев понижал ведущие процентные ставки вместо их повышения. Это увеличило инфляцию на фоне настойчивого требования Эрдогана стимулировать ее за счет высоких, а не низких (как полагает большинство экономистов) процентных ставок.

Ситуация вызывает беспокойство за свои сбережения у многих турок.

В последний день года Эрдоган сказал, что лира в находится под контролем и бояться якобы ничего. Он добавил, что турецкая экономика якобы переходит к росту за счет инвестиций, роста занятости и производства.

По его словам, процесс продолжится, если граждане вложат имеющиеся у них деньги в турецкую лиру, а не доллары.

— Я хочу, чтобы все мои граждане хранили свои сбережения в своих деньгах, чтобы все дела велись на наших собственных деньгах, и я рекомендую это. Давайте не будем забывать: если мы не будем использовать собственные деньги в качестве ориентира, мы обречены, — заявил турецкий президент.

Напомним, в начале месяца сообщалось о том, что Центральный банк Турции удержал курс национальной валюты на отметке ниже 14 долларов за единицу благодаря третьей рыночной инвестиции за месяц.