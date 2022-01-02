В Украине с 1 января подорожали биометрические паспорта, Государственной миграционной службе объяснили, что это произошло из-за повышения стоимости их изготовления.
Об этом сообщает ГМСУ.
— С 1 января 2022 года государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» из-за повышения цен на сырье и материалы изменяет стоимость бланков отдельных биометрических документов, — уточнили в миграционной службе.
Отмечается, что в связи с этим вырастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины как в форме ID-карты, так и бумажном виде.
Стоимость их изготовления составит:
Первое изготовление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты остается бесплатным.
Паспорт гражданина Украины для выезда за границу обойдется:
Украинцы, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2021 года, получат их по старым ценам.
Также в Украине вступил в силу новый закон про регистрацию SIM-карт.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Украине с 1 января подорожали биометрические паспорта, Государственной миграционной службе объяснили, что это произошло из-за повышения стоимости их изготовления.
Об этом сообщает ГМСУ.
— С 1 января 2022 года государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» из-за повышения цен на сырье и материалы изменяет стоимость бланков отдельных биометрических документов, — уточнили в миграционной службе.
Отмечается, что в связи с этим вырастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины как в форме ID-карты, так и бумажном виде.
Стоимость их изготовления составит:
Первое изготовление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты остается бесплатным.
Паспорт гражданина Украины для выезда за границу обойдется:
Украинцы, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2021 года, получат их по старым ценам.
Также в Украине вступил в силу новый закон про регистрацию SIM-карт.