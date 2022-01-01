С сегодняшнего дня, 1 января, начинает работать правки закона про электронную коммуникацию, согласно которым, теперь не получиться зарегистрировать новую симку без привязки к паспортным данным.

Об вступивших в силу изменениях сообщается на сайте парламента.

Оператора обязуют идентифицировать личность любого пользователя, который получает электронные услуги.

В законопроект заложен переходный период на три года (до 1 января 2025), в который абоненты должны предоставить свои паспортные данные и подтвердить свои личности. Тем, кто этого не сделает, закон обязывает приостанавливать оказание коммуникационных услуг на 2 месяца, пока они не осуществят идентификацию и не подпишут договор.

По проишествию этого периода, новые правки в законодательстве указывают полностью отключать абонента от связи, если он так и не предоставит паспортные данные.

Напомним, в Пакистане непривитым от COVID заблокируют SIM-карты.