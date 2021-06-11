В провинции Пенджаб в Пакистане отказавшимся от COVID-вакцинации заблокируют SIM-карты.

Соответствующее решение приняли на совещании под председательством министра здравоохранения провинции Ясмин Рашид, сообщает Корреспондент.

— На совещании было принято решение предложить Национальному командно-оперативному центру заблокировать SIM-карты лиц, которые не прошли вакцинацию после определенного времени, — заявила Ясмин Рашид.

По ее словам, правительство провинции использует все ресурсы, чтобы остановить распространение коронавируса и представит властям страны другие меры, чтобы подтолкнуть людей к скорейшей вакцинации, в частности, предложит запретить вход непривитых людей в парки и рестораны, а на более поздних этапах - в ТЦ.

— Правительство не может позволить людям, которые не хотят вакцинироваться, рисковать жизнью тех, кто уже вакцинирован. Люди, получившие уколы вакцины, имеют право вернуться к своей нормальной жизни, — добавила Ясмин Рашид.

Напомним, что ЕС разрешил привитым гражданам свободные поездки. Постоянные представители 27 стран Евросоюза утвердили соответствующее предложение Еврокомиссии.

Напомним, в Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 10 июня, получили 2159 людей.