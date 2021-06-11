В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 10 июня, получили 2159 людей. Первую прививку сделали 1311 пациентам и 848 — получили вторую дозу вакцины.
Об этом свидетельствует данные МОЗ.
Всего с начала кампании в регионе было вакцинировано 57 650 людей.
В Украине за прошедшие сутки против COVID-19 было привито 54 329 человек.
Наибольшее количество приви сделали в Киеве — 9613, наименее на Волыни — 737.
Последние сутки вакцинацию проводили 442 мобильных бригад по иммунизации и 617 пунктов прививок.
Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 599 348 прививок. Из них получили первую дозу - 1 395 310 человек и завершили вакцинацию (получили две дозы) - 204 038.
Напомним, в курортных городах Херсонской области откроют пункты вакцинации от COVID, где смогут привится все желающие.
В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 10 июня, получили 2159 людей. Первую прививку сделали 1311 пациентам и 848 — получили вторую дозу вакцины.
Об этом свидетельствует данные МОЗ.
Всего с начала кампании в регионе было вакцинировано 57 650 людей.
В Украине за прошедшие сутки против COVID-19 было привито 54 329 человек.
Наибольшее количество приви сделали в Киеве — 9613, наименее на Волыни — 737.
Последние сутки вакцинацию проводили 442 мобильных бригад по иммунизации и 617 пунктов прививок.
Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 599 348 прививок. Из них получили первую дозу - 1 395 310 человек и завершили вакцинацию (получили две дозы) - 204 038.
Напомним, в курортных городах Херсонской области откроют пункты вакцинации от COVID, где смогут привится все желающие.