В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 10 июня, получили 2159 людей. Первую прививку сделали 1311 пациентам и 848 — получили вторую дозу вакцины.

Об этом свидетельствует данные МОЗ.

Всего с начала кампании в регионе было вакцинировано 57 650 людей.

В Украине за прошедшие сутки против COVID-19 было привито 54 329 человек.

Наибольшее количество приви сделали в Киеве — 9613, наименее на Волыни — 737.

Последние сутки вакцинацию проводили 442 мобильных бригад по иммунизации и 617 пунктов прививок.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 599 348 прививок. Из них получили первую дозу - 1 395 310 человек и завершили вакцинацию (получили две дозы) - 204 038.

Напомним, в курортных городах Херсонской области откроют пункты вакцинации от COVID, где смогут привится все желающие.