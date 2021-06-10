В курортных городах Херсонской области откроют пункты вакцинации от COVID, где смогут привитьcя все желающие. Они откроются уже на следующей неделе.

Об этом заявил директор областного департамента здоровья Виктор Короленко, передает местный сайт «Херсон Онлайн».

По его словам, на следующей неделе откроется четыре дополнительных пункта.

— Дополнительные пункты вакцинации откроют в Геническе, Скадовске и Новой Каховке. И сейчас решается вопрос, где обустроим еще один — в Голой Пристани или Бериславе, — отметил Виктор Короленко.

Кроме того, по его словам, на этой неделе началась вакцинация работников баз отдыха в Скадовске, Геническе, Голой Пристани и Каланчаке. Также отрыто шесть пунктов для людей, которые выезжают из оккупированного Крыма.

Напомним, 8 июня, ЮНИСЕФ доставил в Украину 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech от СОVID-19 в рамках новой поставки в глобальной инициативы COVAX.