Мебельный гигант IKEA поднимает цены в магазинах мира в результате задержек и роста расходов на транспорт и сырье.

Об этом заявил владелец компании, холдинг Ingka Group, пишет «Экономическая правда».

Ранее в IKEA заявляли, что вынуждены арендовать большее количество кораблей, покупать контейнеры и перенаправлять товары между складами, чтобы справиться с логистическими перебоями.

Компания ожидает, что задержки и перебои будут продолжаться и в 2022 годц. Как следствие, эти издержки частично перейдут на потребителей.

— К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как более высокие затраты начали влиять на глобальную экономику, мы должны перевести часть этих расходов на наших клиентов, — рассказал менеджер по розничным операциям Толга Онкю.

Отмечается, что рост цен будет составлять в среднем на 9% на рынках компании, однако на отдельных локациях он может отличаться с учетом инфляционного давления.

— IKEA продолжает сталкиваться со значительными транспортными и сырьевыми ограничениями, которые увеличивают расходы, без ожидаемых перерывов в обозримом будущем, — говорится в заявлении группы.

Напомним, 1 февраля 2021 года IKEA открыла первый магазин в Украине — в киевском Blockbuster Mall.