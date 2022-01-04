Прокачка российского газа через Украину в направлении Словакии в первых числах января 2022 года упала втрое.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream, если 31 декабря 2021 года соответствующая заявка была 83,8 миллиона кубометров, то на 1 января 2022 года она упала до 49,5 миллиона кубометров, на 2 января — до 35,5 миллиона кубометров, а на 3 января — до 26,1 миллиона кубометров.

В целом в 2021 году среднесуточная прокачка через точку «Вельке Капушаны» составила 76,6 миллиона кубометров.

Согласно оперативным данным «Оператора ГТС Украины», поступление газа через ГИС «Суджа» и ГИС «Сохрановка» на российско-украинской границе 31 декабря 2021 года составляло 103,5 миллиона кубометров, 1 января 2022 года — 76 миллионов кубометров, 2 января — 61,3 миллиона кубометров при оплачиваемых «Газпромом» 110 миллиона кубометров/сутки.

Кроме того, глава ОГТСУ Сергей Макогон сообщил, что в целом транзит природного газа ГТС Украины в 2021 году составил 41,7 миллиарда кубометров при общем объеме забронированных мощностей 44,4 миллиарда кубометров для точек входа из РФ и 45,8 миллиарда кубометров для точек выхода в страны ЕС и Молдову. Т.е. Газпром в 2021 году использовал забронированные мощности украинской ГТС в точках входа на 93,8%, по точкам выхода — на 91%.

Транзит природного газа через ГТС Украины в 2020 году составил 55,8 миллиарда кубометров, что на 37,7% меньше, чем за 2019 год (89,6 миллиарда кубометров). Среднесуточный объем транзита по году составил 153 миллиона кубометров при забронированных 178 миллионов кубометров. На украинском газотранспортном коридоре в 2021-2024 гг. действует обязательная «бронь» для «Газпрома» — 40 миллиардов кубометров (110 миллионов кубометров в сутки) после 65 миллиардов кубометров (178 миллионов кубометров/сутки) в 2020 году.

Ранее в Кремле заявили, что РФ начнет переговоры о продлении транзита газа через Украину после 2024 года.