В мэрии Николаева опубликовали новый перечень коммунальной недвижимости из 152 зданий и помещений, которые планируют отдать на приватизацию.

Соответствующий проект решения опубликовали на сайте Николаевского городского совета, пишут НикВести. Его планируют вынести на рассмотрение депутатов на следующем заседании сессии.

Примечательно, что летом на сайте горсовета уже публиковали проект решения с таким же названием и номером. Однако, как сообщалось, он состоял из 117 пунктов. Все здания планировали продать через аукцион.

Проект решения, опубликованный летом:

Новый проект определил два списка — объекты, которые, по-прежнему, планируют отдавать с молотка — 71 позиция, и объекты, которые находятся в аренде. Их арендаторы могут приобрести путем выкупа — 81.

Новый проект решения:

При этом 62 здания и помещения, которые еще летом хотели отдать на аукцион, теперь попали в список объектов, которые можно выкупить.

В него попала и группа хозяйственных объектов бывшей базы отдыха в Коблево по пр. Курортный 51/1 площадью 278,4 м2, а также целый комплекс зданий по Кагатной 1 и 1-к общей площадью больше 8 тысяч м2.

Пока неизвестно, были ли отданы эти помещения в аренду ранее или договоры заключили уже после разработки списка, опубликованного летом.