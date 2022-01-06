Украинским правоохранителям намерены повысить зарплату уже в конце января 2022 года, деньги на это выделил Кабмин.

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

— Я понимаю недовольство полицейских. Однозначно, зарплата должна быть соразмерной рискам. Каждый знает, что вопрос заработной платы всегда был чуть ли не самым чувственным для полицейских, — написал Игорь Клименко.

Он отметил, что повышать зарплаты силовикам будут поэтапно, но не уточнил, на сколько.

— В первую очередь зарплаты увеличат патрульным, спецназовцам и полицейским, которые несут службу в зоне операции Объединенных сил, — уточнил Игорь Клименко.

После январского повышения следующее запланировали на апрель.

Игорь Клименко также отметил, что зарплаты не вырастут у руководителей Нацполиции, структурных и территориальных подразделений.

Ранее сообщалось, что для покупки однокомнатной квартиры в Николаеве необходимо в течение почти четырех лет откладывать среднюю заработную плату.