Возле Николаева ввели в эксплуатацию объездную дорогу на Херсон, в рамках капитального ремонта сделали цементобетонное дорожное покрытие.

Об этом сообщило Агентство дорог Николаевской области на странице в Facebook.

Сейчас подрядчик завершает установку барьерного ограждения, дорожных знаков, а также устройство обочин.

— Агентство местных дорог Николаевской области призывает водителей и других участников дорожного движения быть бдительными и осторожными в местах проведения ремонтных работ, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения! — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Николаевом, в бывшем Витовском районе, начались работы по капремонту объездной дороги.