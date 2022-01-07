За декабрь международные резервы Украины выросли на 1,4% и на 1 января 2022 года составили 30,94 миллиардов долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

За 2021 год они выросли на 1,8 миллиардов долларов, или на 6%. Увеличение обусловило получение Украиной внешнего финансирования и покупка валюты Нацбанком на валютном рынке.

В декабре резервы Украины выросли на 342,5 миллионов долларов 1,1% благодаря валютным поступлениям в пользу правительства. Прежде всего, речь идет об операциях по управлению госдолгом, от которых в декабре поступило 1,4 миллиардов долларов.

Из них 858,3 миллионов долларов поступило от размещения внутренних гособлигаций, еще 105 миллионов долларов – от Всемирного банка. На обслуживание и погашение долга в иностранной валюте израсходовано 847,7 миллионов долларов, из которых 588,2 миллионов долларов – по ОВГЗ.

Также оказали влияние интервенции НБУ на валютном межбанке. Для сглаживания чрезмерных колебаний регулятор выкупил 84 миллиона долларов и продал 236,5 миллионов долларов в декабре. Следовательно, чистая продажа валюты составила 152,5 миллиона долларов.

Объем резервов обусловила и переоценка финансовых инструментов, стоимость которых в декабре уменьшилась на 22,9 миллионов долларов.

Текущий объем международных резервов обеспечивает 4,1 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

В течение года динамика резервов была обусловлена валютными поступлениями в пользу правительства, в частности – получением 1,9 миллиардов СДР в рамках распределения от МВФ, вторым траншем от МВФ объемом 500 млн СДР в ноябре и транш от Еврокомиссии в 600 миллионов евро.

В целом из внешних и внутренних источников в 2021 году Украина получила 11,2 миллиардов долларов, что почти компенсировало платежи по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте (11,5 миллиардов долларов).

В течение года предложение валюты на рынке преимущественно превышало спрос благодаря благоприятной мировой конъюнктуре для основных товаров украинского экспорта. По итогам года чистая покупка валюты Национальным банком превысила 2,4 миллиарда долларов.

Напомним, международные резервы Украины по состоянию на начало декабря, согласно предварительным оценкам НБУ, составили 30,549 миллиардов долларов (в эквиваленте). Это на 3% больше, чем на начало ноября ($29,654 миллиарда).